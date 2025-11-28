Sábado – Pense por si

Pets

Houve mais um cão eletrocutado em Lisboa. Já é o 4.º só neste mês de novembro

Os casos de novembro trouxeram para o debate público a segurança da infraestrutura elétrica em Lisboa e Odivelas.

Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
28 de novembro de 2025 às 09:05
Mais um cão eletrocutado em Lisboa. Já é o 4.º só neste mês de novembro
Mais um cão eletrocutado em Lisboa. Já é o 4.º só neste mês de novembro

Lisboa está em alerta depois de, num curto espaço de tempo, vários cães terem sido eletrocutados em espaço público. Em menos de 24 horas, a 14 e 15 de novembro, três animais morreram após contactarem com poças de água junto a postes de iluminação em Patameiras, Odivelas, e no Parque das Nações, em Lisboa. Os donos, devastados, falam em "descargas vindas do chão" e exigem explicações das autoridades e da empresa responsável pela rede elétrica.

Leia mais no .

Tópicos Animais Crime lei e justiça Lisboa
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

Menu shortcuts

Houve mais um cão eletrocutado em Lisboa. Já é o 4.º só neste mês de novembro