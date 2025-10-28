Sabe a diferença entre desparasitante interno e externo? Explicamos tudo para acabar com as dúvidas

Ambos são importantes para proteger o seu patudo de todo o tipo de parasitas.

Manter pulgas, carraças e lombrigas à distância não tem de ser um drama nem uma aula de química. A grande diferença entre desparasitantes internos e externos é simples: uns tratam o que vive por dentro, outros atacam o que morde por fora. A partir daqui, é uma questão de escolher o alvo certo, a forma mais prática para si e para o seu amigo de quatro patas, e um calendário que consiga cumprir sem falhas.

