Infelizmente, o cancro de pele em cães e gatos é mais frequente do que se pensa.

Quanto mais claro o pelo, maior o risco. Como reconhecer e prevenir o cancro de pele em cães e gatos?

O cancro de pele não é só um problema de humanos. Também é uma realidade cada vez mais reconhecida em cães e gatos. Médicos veterinários e entidades têm aproveitado campanhas, como o "Dezembro Laranja" no Brasil, para alertar que os tumores cutâneos são dos mais comuns em animais de companhia e, em muitos casos, podem estar associados à exposição solar excessiva, sobretudo em animais de pelagem clara.

Entre os vários tipos de tumores de pele que podem afetar cães e gatos, destacam-se o carcinoma de células escamosas (CCE), o mastocitoma e o melanoma, além de outros como hemangiossarcoma cutâneo e histiocitoma.

