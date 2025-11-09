Sábado – Pense por si

Pets

Há gigantes a caminho do Alentejo! O primeiro santuário europeu para elefantes abre portas em 2026

No coração do Alentejo está a nascer um santuário que vai dar uma nova vida a elefantes resgatados de circos e zoos europeus.

Capa da Sábado Edição 4 a 10 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 4 a 10 de novembro
09 de novembro de 2025 às 10:28
Há gigantes a caminho do Alentejo! O primeiro santuário europeu para elefantes abre portas em 2026
Há gigantes a caminho do Alentejo! O primeiro santuário europeu para elefantes abre portas em 2026

Dentro de pouco tempo, o Alentejo vai ganhar novos vizinhos com mais de três toneladas e orelhas do tamanho de chapéus de sol. Entre Vila Viçosa e Alandroal está a nascer o primeiro grande santuário europeu para elefantes que viveram em cativeiro, desenvolvido pela organização sem fins lucrativos Pangea. Os promotores apontam para a chegada dos primeiros animais entre janeiro e março de 2026, depois de vários anos de estudos, licenças e obras no terreno. 

.

Tópicos Animais Crime lei e justiça Alentejo
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

Menu shortcuts

Há gigantes a caminho do Alentejo! O primeiro santuário europeu para elefantes abre portas em 2026