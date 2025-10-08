Sábado – Pense por si

Pets

Saiba como promover uma vida longa aos patudos! 5 dicas que podem fazer toda a diferença

Casa segura, alimentação ajustada, check-ups regulares e uma boa dose diária de mimos e brincadeiras.

Capa da Sábado Edição 7 a 13 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de outubro
Saiba como promover uma vida longa aos patudos! 5 dicas que podem fazer toda a diferença
SÁBADO 08 de outubro de 2025 às 08:21
Vida longa aos patudos! Temos 7 dicas que podem fazer toda a diferença
Vida longa aos patudos! Temos 7 dicas que podem fazer toda a diferença

Os nossos animais de estimação estão a viver mais tempo e isso é uma excelente notícia. Ambientes domésticos mais seguros, alimentação de qualidade, prevenção regular e os avanços gigantes da medicina veterinária significam mais anos com os patudos ao nosso lado. Mas a longevidade não é só contar os anos, é também garantir a melhor qualidade de vida em cada fase. Fique com 5 dicas para melhorar a qualidade de vida do seu companheiro de quatro patas.

Saiba mais no site do

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

Saiba como promover uma vida longa aos patudos! 5 dicas que podem fazer toda a diferença