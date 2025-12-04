Sábado – Pense por si

Pets

Gatos contra sofás: quem irá ganhar esta batalha? 3 estratégias para acabar com esta guerra antiga

Arranhar é saudável e necessário para os gatos, mas isso não significa que o seu sofá tenha de sofrer.

04 de dezembro de 2025
Ter um gato em casa e sofás impecáveis ao mesmo tempo é, para muitos tutores, quase um sonho. Mas a verdade é que arranhar é um comportamento natural dos felinos: serve para afiar as unhas, alongar o corpo e marcar território, com cheiro e com marcas visuais. A boa notícia é que, em vez de tentar acabar com o comportamento, podemos guiá-lo para os sítios certos. Aqui ficam 3 dicas práticas para salvar (ou pelo menos poupar) os seus sofás.

Leia o artigo na íntegra no .

