Gato António, mascote do Chega, foi esterilizado numa sala de reuniões na sede do partido. Mas afinal, por que é um ato ilegal? Nós explicamos

Pedro Frazão, veterinário e deputado do Chega, realizou a castração do gato António numa sala de reuniões.

04 de dezembro de 2025 às 17:37
Deputado Pedro Frazão realiza castração ilegal a gato na sede do Chega
Deputado Pedro Frazão realiza castração ilegal a gato na sede do Chega

O deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão, está no centro de nova polémica após a revista ter revelado que castrou o gato António, mascote do partido, na sede nacional do Chega, em 2021. Segundo a publicação, a intervenção cirúrgica ocorreu a 5 de fevereiro de 2021, numa sala de reuniões usada para receber jornalistas, e não num centro médico-veterinário autorizado pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Deputado Pedro Frazão fez castração ilegal na sede do Chega
