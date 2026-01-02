Sábado – Pense por si

Morreu Kshamenk, a "orca mais solitária do mundo", após mais de 30 anos em cativeiro na Argentina

Resgatado em 1992 e mantido desde então num tanque de betão em San Clemente del Tuyú, Kshamenk tornou-se símbolo da polémica sobre orcas em cativeiro.

02 de janeiro de 2026 às 13:28
Morreu Kshamenk, a "orca mais solitária do mundo", após mais de 30 anos em cativeiro na Argentina

A orca Kshamenk, conhecida mundialmente como a "orca mais solitária do mundo", morreu na Argentina após mais de três décadas em cativeiro no parque Mundo Marino, em San Clemente del Tuyú. O animal era o único exemplar de orca em cativeiro na América do Sul e tornou-se símbolo da polémica em torno da manutenção de grandes mamíferos marinhos em tanques pequenos. Segundo o parque, Kshamenk sofreu uma paragem cardiorrespiratória na manhã de domingo, 14 de dezembro, e não resistiu, apesar da intervenção da equipa veterinária.

