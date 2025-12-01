Cuidados, rotinas e bem-estar. O que muda no seu animal após a esterilização?

Cuidados pós-operatórios, alimentação própria e mudanças de comportamento são fatores a ter em conta.

O seu cão ou gato foi esterilizado? Estes são os cuidados que deve ter em conta

O seu cão ou gato foi esterilizado? Estes são os cuidados que deve ter em conta

A esterilização de cães e gatos é um ato de responsabilidade que traz vários benefícios: evita ninhadas indesejadas, reduz o risco de certas doenças e pode tornar o animal mais equilibrado. Mas a cirurgia é apenas o início. Os cuidados em casa, logo após o procedimento, são essenciais para garantir uma boa recuperação e uma vida longa e saudável.

No pós-operatório, o animal deve ter um espaço calmo, limpo e confortável, onde possa descansar sem ser incomodado. É importante evitar saltos, corridas e brincadeiras intensas durante alguns dias. Siga à risca as indicações do médico veterinário quanto aos medicamentos e observe a ferida cirúrgica diariamente. Vermelhidão intensa, inchaço, sangue, pus ou mau cheiro são sinais de alerta e exigem nova avaliação.

Leia mais no site do Pets and Company