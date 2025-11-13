Os pinguins estão de volta ao Oceanário! Meses depois, vão conhecer a sua nova casa

Após 10 meses de obras, o antigo habitat Antártico deu lugar a um cenário subantártico renovado.

Os pinguins estão de volta ao Oceanário. E com direito a nova casa

O Oceano do Sul é a nova morada de luxo dos pinguins-de-magalhães no Oceanário de Lisboa. Depois de 10 meses de obras, o antigo habitat Antártico deu lugar a um cenário subantártico renovado, mais amplo e imersivo.

Segundo o próprio Oceanário, regressaram ao tanque 29 pinguins-de-magalhães e 12 andorinhas-do-mar-inca, uma ave marinha que sobrevoa o espaço como se estivesse a patrulhar a praia. O habitat foi redesenhado ao detalhe para elevar o bem-estar animal: há mais recantos para fazer ninhos, uma área de natação maior e uma simulação de ondas de maré para pôr os pinguins a treinar.

