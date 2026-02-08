Sábado – Pense por si

Livros, crianças e uma cadela muito especial. Como a patuda Sakura ajuda crianças a criar hábitos de leitura

Num projeto pioneiro de promoção da leitura, a cadela Sakura tem um papel especial: ouvir, com toda a calma, as crianças enquanto estas leem em voz alta.

08 de fevereiro de 2026 às 09:49
Livros, crianças e uma cadela muito especial. Como a Sakura ajuda crianças a criar hábitos de leitura
Livros, crianças e uma cadela muito especial. Como a Sakura ajuda crianças a criar hábitos de leitura Nave Voadora / Conta lá

Em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, há uma cadela que está a transformar a forma como as crianças se aproximam dos livros. Chama-se Sakura e tornou-se famosa como a "cadela bibliotecária" que ajuda a despertar nos mais novos o gosto pela leitura não com castigos ou exigências, mas com um focinho atento e muita paciência.

Tópicos cadela bibliotecária Oliveira de Azeméis Aveiro
