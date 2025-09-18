Sábado – Pense por si

Sabe porque é que os cães se cumprimentam com o olfato? Nós explicamos tudo aqui!

Para nós pode parecer esquisito, mas para os cães cheirar é a forma mais natural de dizer “olá”.

SÁBADO 18 de setembro de 2025 às 10:34
Se já passeou com o seu cão, provavelmente presenciou esta cena: dois cães encontram-se, aproximam-se calmamente e, antes de qualquer brincadeira ou abanar de cauda, dão início a uma investigação cheirosa, normalmente focada na parte traseira um do outro. Para nós, humanos, pode parecer estranho ou até embaraçoso, mas para os cães é simplesmente etiqueta social.

Leia o artigo na íntegra no site da

