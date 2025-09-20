Sábado – Pense por si

Animais stressados, imunidade fragilizada. Saiba como detetar se o seu amigo anda mais nervoso e como remediar

O stress pode comprometer o sistema imunitário e aumentar a vulnerabilidade a doenças.

Se pensava que o stress é coisa de humanos, desengane-se. Os animais de companhia também sentem ansiedade, medo ou nervosismo em certas situações, e isso pode mexer e muito com a saúde deles. O que muitas vezes passa despercebido é que o stress prolongado não afeta apenas o comportamento, mas também o sistema imunitário, deixando cães, gatos e outros pets mais vulneráveis a doenças.

