Morreu Ace Frehley, guitarrista e membro fundador dos KISS

Ace Frehley, o guitarrista e membro fundador da banda KISS faleceu esta quinta-feira, aos 74 anos.

Segundo a agência noticiosa norte-americana, Associated Press, que cita o agente do guitarrista, Frehley morreu rodeado pela família, em Morristown, após uma queda.

Os familiares disseram em comunicado que estão "completamente devastados e de coração partido", mas que vão guardar com carinho o seu riso e celebrar a gentileza que ele demonstrava para com os outros.

A banda KISS, cujos sucessos incluem "Rock and Roll All Nite" e "I Was Made for Lovin’ You", era conhecida pelos espetáculos ao vivo, que incluíam fogos de artifício, fumo e jatos de sangue falso, realizados por membros da banda com rostos pintados de preto e branco, botas de plataforma e perucas pretas.

Os KISS foram introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 2014.