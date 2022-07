Carmina Burana de graça? Sim, é no Festival Ao Largo

As mais lidas GPS

Obra monumental de Carl Orff fecha a programação da grande festa anual da música clássica, ao ar livre, no Largo de São Carlos.

O atual maestro titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Antonio Pirolli, conduz este coletivo no concerto de encerramento do Festival ao Largo, que leva anualmente ao largo em frente ao Teatro Nacional de São Carlos, o templo da ópera lisboeta, grandes obras de música clássica e erudita, ao ar livre e com entrada gratuita.