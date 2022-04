Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. À SÁBADO, Dino D’Santiago dizia que Badiu, o seu sexto disco, era também um caminho para a regeneração da humanidade. A estrada leva-o dia 2, sábado, ao Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para passar a mensagem. Mais do que dança, do que Nova Lisboa e Mundo Nobu, importa deixar máximas de igualdade e respeito. Os bilhetes, que podem ser adquiridos aqui, custam €20 ou €22 e as portas do Coliseu abrem pelas 20h. O concerto tem início às 21h. Também os Clã estão de volta ao ativo depois de Fã, disco de 2017. Véspera, o 9.º trabalho de estúdio, editado em 2020, leva a banda portuense novamente à estrada, com paragem em Barcelos, no dia 2, no Theatro Gil Vicente. Os bilhetes têm o preço único de €12,50.