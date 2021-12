Manifestações: um projeto de criação em tempo real, a partir do estudo de uma comunidade

Depois das apresentações na 6ª edição do MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade, o projeto MANIFESTAÇÕES dá lugar agora a um livro e a uma curta-metragem. A apresentação é no dia 15 de dezembro, na ESMAE, no Porto.

Investigação, experimentação e diálogo. Ao longo de três meses, entre setembro e dezembro de 2021, o Teatro Do Frio fez do seu MANIFESTAÇÕES um lugar plural e de encontro, onde o processo criativo foi sendo desenvolvido em tempo real, entre a rua, o palco e um conjunto de oficinas que envolveram a população do território das Fontaínhas e de São Vítor, no Porto.