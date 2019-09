Uma Nova Batida com Jon Hopkins, Four Tet e Friendly Fires

De sexta a domingo, todas as danças vão dar a Alcântara: entre os dias 13 e 15 de setembro, o festivalinstala-se no LX Factory e Village Underground com alguns dos grandes nomes da música eletrónica e de dança contemporânea.Os destaques são quase na íntegra britânicos: a sexta-feira, 13, que tem como cabeça de cartaz o produtora apresentar o mais recente Singularity, do ano passado, traz ainda um live set do compositor e neurocientista, o wunderkind da Brainfeeder(tambem em formato ao vivo) e o prodígio do novo jazzA 14, a ribalta é do indie eletrónico dos, acabados de lançar o seu terceiro álbum de originais, Inflorescent. A eles juntam-se, pseudónimo do DJ Paul Woolford, o histórico do hip-hop americanoou um DJ set dos reconhecidosNo domingo, a influente eletrónica alternativa deé a grande atração da noite, precedida de DJ sets comoouCom atividades complementares que incluem meditação, yoga, aulas de surf e mesmo uma festa no barco, o Nova Batida tem o custo de €25 por dia (apenas para LX Factory e Village Underground). A programação completa pode ser consultada aqui