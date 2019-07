Todo o luxo num só sítio

Conheça as novidades do CHOOSETHEMOON

Com um espaço destinado à venda de produtos de luxo por parte do utilizador e um blog com notícias relativas a estes universos, o CHOOSETHEMOON pretende-se um guia para quem queira desfrutar de uma vida confortável – e possa pagá-la. Os preços, afinal, nunca descem abaixo dos milhares de euros, chegando, em muitos casos, aos milhões.Conheça as novidades do CHOOSETHEMOON aqui

O site líder em produtos e serviços de luxo acaba de ser alvo de uma atualização. O CHOOSETHEMOON agrega num único sítio artigos, serviços e atividades de alto calibre para que possa escolher entre as melhores opções disponíveis no mercado.No novo site, na secção "Shopping", o utilizador pode escolher entre secções como carros, relógios, imóveis, jóias ou barcos, com links para os respetivos pontos de venda e preços dos artigos à mão. O segmento "Lifestyle" contempla hotéis, restaurantes, SPAs e campos de golfe, e os "Services" opções como alugueres de luxo, arquitetura, design de interiores e fashion advisers.