Os System of a Down regressam a Portugal em 2020 para um concerto no Estádio Nacional, em Oeiras.Banda é a primeira confirmação do festival VOA - Heavy Rock Festival e será uma das cabeças de cartaz.Venda de passes começa este dia 20 de setembro com os primeiros 1000 a serem vendidos a 70 euros.Os bilhetes diários vão custar 50 euros e os passes 80 euros, são colocados à venda no dia 23 de setembro.