Stan Smith: velhinhos, icónicos mas sustentáveis

Vamos chamar-lhes intemporais para não nos sentirmos velhos: os Stan Smith, modelo da Adidas que nunca passou de moda, nasceram no começo dos anos 60. Foram pensados inicialmente para a prática do ténis (os furos de lado pretendiam fazer respirar os pés) e Stan Smith é, na verdade, o nome do tenista que os notabilizou. Com milhões e mais milhões de pares vendidos, este modelo da Adidas configura-se hoje um ícone. Mas até os ícones devem repensar a sua condição - e foi o que a Adidas fez.