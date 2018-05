Sara Baras traz Sombras ao Estoril

É hora de Flamenco no Casino

A bailarina e coreógrafa Sara Baras está a celebrar o 20.º aniversário da fundação da sua companhia de Ballet Flamenco e vem ao Casino Estoril apresentar o aclamado espectáculo Sombras, que define como "uma viagem através do tempo, das cores, do silêncio e da agitação, da multidão e da solidão, da luz e das sombras".



Com vários artistas convidados, como o bailaor e coreógrafo José Serrano, o saxofonista Tim Ries (que costuma acompanhar os Rolling Stones) e o violinista Ara Malikian, Sombras cruza o flamenco mais puro, de raiz, feito de "sentimentos à flor da pele" com música original de Keko Baldomero, cenografia à base de desenhos do pintor andaluz Andrés Mérida, textos de Santa de Yepes e figurinos do português Luís F. dos Santos.



A encenação e coreografia são de Sara Baras, que em 2017 foi eleita Embaixadora Honorária da Marca España na categoria de Cultura e Comunicação. Procura ilustrar a sua própria trajectória artística, ao mesmo tempo perseguida e inspirada pela farruca, a forma mais pura e tradicional da música e dança flamenca, que no século XIX era exclusivamente interpretada por homens e que Baras recriou como ninguém.



Sombras

Casino Estoril

5.ª e 6.ª, 10 e 11/5, 22h

€45 a €75