São Luiz festeja 125 anos com opereta que o inaugurou

Foi com A Filha do Tambor-Mor, opereta de Jacques Offenbach interpretada pela Companhia Gargano, de Itália, que se inaugurou o São Luiz, em Lisboa, então Theatro D. Amelia, a 22 de maio de 1894. Agora, 125 anos depois, o teatro do Chiado revisita o primeiro espetáculo ali estreado, recuperando a sua tradição operática e ao mesmo tempo celebrando o seu nascimento e a sua história, mas de olhos postos no futuro.Com direção musical do maestro Cesário Costa, à frente daé uma encenação de António Pires, o qual chamou ao palco alunos das escolas artísticas do País (da ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas, de Castelo Branco, à Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa), escolhendo-os através de audições, por acreditar que "os jovens representam o futuro das artes em Portugal".Com entrada gratuita, para que todos possam participar na festa (com b, o espetáculo – uma nova versão cantada no original francês e com texto em português – sobe ao palco do São Luiz entreCom um vasto elenco de mais de cem cantores, bailarinos e atores e marionetas criadas pelo grupo A Tarumba, manipuladas ao vivo, numa contracena de exceção, A Filha do Tambor-Mor conta ainda com Paulo Vassalo Lourenço, como maestro do coro, Dino Alves como figurinista e Aldara Bizarro no movimento.