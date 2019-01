Rendamo-nos aos ritmos do pai do jazz etíope

Apesar da exposição limitada nesta altura de maior produtividade, a sua inclusão na coletânea Éthiopiques (de música tradicional etíope destinada a um público ocidental), na viragem do século, viria a sedimentar a sua influência no mundo anglófono, onde se mantém autoridade e inspiração até aos dias de hoje - entre os artistas que adaptaram a sua música contam-se Kanye West, Nas, Madlib, Damian Marley ou Fleet Foxes.



Em celebração dos 50 anos do surgimento do ethio-jazz, o compositor e multi-instrumentista apresenta-se com a sua banda em Lisboa, na sexta, 11, no Cineteatro Capitólio, a partir das 21h30; e no dia seguinte, em Braga, no Theatro Circo, à mesma hora. As entradas custam, respetivamente, €25 e €15.

Não é todos os dias que o "pai" e proclamado inventor de todo um género musical se apresenta em território nacional. Falamos de Mulatu Astatke, cujo percurso não daria para menos: nascido na cidade de Jimma, no Sul da Etiópia, teve formação musical em cidades como Londres, Nova Iorque e Boston (na prestigiada Berklee College of Music), onde o seu interesse pelo jazz e pela música latina se uniram às raízes etíopes para a criação do ethio-jazz, nome que cunhou na década de 70.Gravando, a partir dessa época, álbuns de música instrumental na Etiópia e nos Estados Unidos, foi influente tanto na introdução de sons como os do vibrafone e das congas na música etíope quanto na aplicação desta ao cenário musical ocidental.Os anos seguintes assistiram a renovadas experimentações com o soul e o funk, bem como colaborações com artistas como o americano Duke Ellington e os também etíopes Hailu Mergia e Mahmoud Ahmed.