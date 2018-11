Quel Amour!? mostra as várias formas de amar no CCB

É sobre o mais nobre sentimento que se debruça a mais recente exposição do Museu Colecção Berardo. Para ver na Praça do Império, em Lisboa.

"De onde nasce o amor das origens senão da origem do amor?" É com esta citação, atribuída a Jean-Bertrand Pontalis, que Éric Corne abre a apresentação da exposição da qual é, também, curador: Quel Amour!?, instalação temporária em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Marselha, é acolhida no Museu Colecção Berardo, em Lisboa, onde fica até Fevereiro de 2019.



Com um rol de artistas portugueses que inclui Paula Rego, Joana Vasconcelos e a recém-falecida Helena Almeida, e apresentando uma selecção internacional de peças de Marina Abramovic & Ulay, Francis Bacon ou Chantal Akerman, a exposição reúne, nas palavras do curador, perspectivas de "artistas históricos ou da cena contemporânea, de culturas e de gerações diferentes" sobre o amor.



À SÁBADO, Éric Corne, convidado do MAC Marséille a inaugurar a exposição em Lisboa, conta que o objectivo era "não fazer um enquadramento do amor, mas sim questionar as pessoas acerca do que é o amor para elas, através das diferentes maneiras de amar patentes nestas obras: amor erótico, amor fantasmático, pelo sagrado, pela família..." Inclusive, acrescenta, "representar diferenças, entre o amor do Ocidente e o de África ou do Médio Oriente, ou entre os amores hetero e homossexual".



A interrogação e exclamação presentes no título dão também o mote a esta exposição que abrange escultura, pintura, vídeo ou instalações (o curador vinca que há de tudo um pouco), já que o intuito é que os espectadores passem da "imersão na imanência da questão" do amor à "estupefacção e deslumbramento". Há, para tal, muito a descobrir no conjunto destas obras, das quais apenas cinco por cento fazem parte da colecção permanente do Museu Berardo. Como refere Corne, do amor secreto e trágico (Claude Lévêque) ao triunfante (Miriam Cahn), de êxtase (Paula Rego, Francis Bacon), sacrílego (Eric Rondepierre), frágil (John De Andrea) ou epistolar (Anne-Marie Springer). Para todos os gostos, portanto.