Paulo Nozolino na colecção Ph.

Ph. 02

Biblioteca da Imprensa Nacional

R. da Escola Politécnica,

135, Lisboa

Lançamento: 8/5 • 18h

Depois de um primeiro volume dedicado à obra de Jorge Molder, a colecção Ph. apresenta um novo exemplar, nas livrarias a partir de 8 de Maio: desta vez sobre outra figura central da fotografia contemporânea portuguesa, Paulo Nozolino. "No caso do Nozolino, a selecção das imagens foi feita pelo próprio e por Sérgio Mah", explica Cláudio Garrudo, director editorial da colecção.Neste segundo volume, a abordagem segue uma lógica de sequência, ao invés de temporal, e inclui a primeira imagem do fotógrafo, datada de 1972, a outras realizadas até 2011 - nas quais registou passagens por Atenas, Auschwitz, Lisboa, Berlim, Nova Iorque, Sarajevo, Cairo, Paris, Texas ou Beirute."O processo foi muito enriquecedor. O Paulo Nozolino é exigente, sabe o que quer e como se fazem as coisas", realça Garrudo. O livro inclui ainda um texto de Sérgio Mah e, no final, outro de Rui Nunes.