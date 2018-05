Literatura em Viagem de volta a Matosinhos

Será que vai anunciar alguma novidade? Fique a sabê-lo na biblioteca de Matosinhos, onde, de caminho, poderá ver (de 7 a 13) a exposição Acordo Fotográfico, de Sandra Barão Nobre, que junta fotografias e textos numa homenagem ao acto da leitura e inscrever-se na Oficina de Escrita Criativa (virada especialmente para os "truques" e cânones da literatura de viagens), orientada por Filipa Melo, que decorre no domingo, 13 de Maio, às 11h.



Entretanto, durante a semana (de 7 a 11), o festival literário leva os escritores Olinda Beja (poetisa-contadora de histórias originária de São Tomé e Príncipe), Patrícia Muller (que acaba de editar Afinal as Feministas até Gostam de Homens) e Richard Zimler (autor de O Último Cabalista de Lisboa e a promover o recém-editado Goa ou o Guardião da Aurora) a escolas do concelho, para conversas que se prevêem bem animadas.





LeV - Literatura em Viagem

Biblioteca Municipal Florbela Espanca, Matosinhos

De 7 a 13/5 • Grátis

Será, diz a organização, "uma viagem por cinco cidades icónicas do património imaterial mundial, sabendo que as eleitas poderiam ser cinquenta ou quinhentas". Na 12.ª edição do LeV – Literatura em Viagem, além de Matosinhos, cujo estatuto icónico deverá ser confirmado ao longo do festival, de 7 a 13 de Maio, serão debatidas as vivências, histórias, memórias e relevância na obra de muitos escritores, de Paris, Jerusalém, Nova Iorque e Rio de Janeiro.Os convidados, no entanto, não virão exclusivamente destas paragens, claro. O historiador Joel Cleto falará sobre Matosinhos, Adriana Calcanhotto será entrevistada por Alexandra Lucas Coelho, aflorando a "cidade maravilhosa", Nova Iorque será tema de conversa entre o espanhol Enric González e a jornalista portuguesa Isabel Lucas, Jerusalém estará no centro de um encontro com o escritor Miguel Miranda e o poeta, romancista e letrista islandês Sjón Sigurdsson, que já escreveu para a cantora Björk e para filmes de Lars Von Trier, falará sobre "cidades literárias" com Francisco José Viegas.Não são os únicos convidados - e nem todos são, sequer, escritores. No fim-de-semana de 12 e 13 de Maio, a Biblioteca Municipal Florbela Espanca recebe, para mesas de debate, mas também para entrevistas de vida, personalidades como o arquitecto Eduardo Souto Moura, o músico Pedro Abrunhosa, o sheikh David Munir ou (agora sim) os escritores João Luís Barreto Guimarães, João Tordo e – decerto, o mais ansiado desta edição, prometendo revelar os seus métodos de escrita – Jonathan Coe, autor de obras magnânimas, de grande sensibilidade e profundamente contemporâneas (a abordar temas que vão da transexualidade à devoção humana pela tecnologia), como A Casa do Sono, o díptico O Rotter's Club/Círculo Fechado, A Chuva Antes de Cair, A Vida Privada de Maxwell Sim e o mais recente Exposição.