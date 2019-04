Onde e como celebrar o Dia Mundial da Dança?

A norte, há festivais: o Dias da Dança apresenta, no Porto, Matosinhos e Gaia, de 24 de abril e 12 de maio, uma programação de linha contemporânea, em que se destaca a estreia nacional do Ballet Ópera de Gotemburgo, no Coliseu do Porto, a 4 de maio, e um dia inteiro (o 29, claro) de performance na Praça D. João I, no Porto.



Em Coimbra terá lugar a sessão de encerramento do Festival Abril Dança, com a projeção dos filmes A Dança – Le Ballet de L'Opéra de Paris, de Frederick Wiseman, e Pina, sobre a obra de Pina Bausch, de Wim Wenders, no Teatro Gil Vicente.



Porém, é Not a Moment Too Soon (na foto), no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, a performance mais ansiada do dia 29. Trata-se de um solo de Trevor Carlson, inserido num programa dedicado ao centenário do nascimento de Merce Cunningham, que inclui ainda (a 28) a exibição de filmes do próprio Cunningham e uma conversa aberta com Carlson (que foi o último diretor da sua companhia).

Começamos por Lisboa, com a Companhia Nacional de Bailado a abrir as portas do Teatro Camões para mostrar o dia a dia dos bailarinos nos bastidores. Nesta iniciativa inédita, há visitas guiadas, mas também uma aula (às 19h) e um ensaio comentado (às 20h30) abertos ao público. A companhia estende as comemorações a Aveiro, Leiria e Faro com masterclasses e espetáculos e, ainda em Faro, o Teatro das Figuras, recebe (a 27 de Abril) Margem, de Victor Hugo Pontes, e (a 28) o concerto-promenade Vamos Dançar?: Música e Dança, pela Orquestra Clássica do Sul.Já em Almada, a 27 estreia Qu'ils mangent de la brioche: #publicperception, coreografia de Luís Malaquias para a companhia com o nome da cidade (Ca.DA) e uma nova criação da sueca Julia Ehrstrand, seguindo-se, a 29, um programa de filmes e dança ao vivo na Academia Almadense.