O verão trouxe sabores novos ao Envy, o restaurante do Lust

O restaurante que fica no espaço exterior da discoteca Lust in Rio, em Lisboa, comemorou dois anos com novidades: um novo menu com pratos como cogumelos recheados com alheira e risoto de polvo.

A vista desafogada sob o Tejo combina com o ambiente descontraído, a decoração veranil e uma carta de cheia de novidades. Com a chegada do calor, o restaurante Envy, em Lisboa, está novamente de portas abertas no espaço exterior da discoteca Lust in Rio, no ano em que celebra o segundo aniversário.