1. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro, é o último de dois dias de apresentação do espetáculo

Bajazet considerando o Teatro e a Peste

, em cena no Teatro Nacional de São João, no Porto, às 18h. Este espetáculo marca a estreia nacional do histórico diretor do teatro Volksbühne, em Berlim, Frank Castorf, que reúne em palco as personagens trágicas de Jean Racine e o essencialismo teatral de Antonin Artaud. Este cruzamento resulta numa reflexão sobre as contradições e revelações que condicionam os seres humanos, onde o teatro se assume como palco da verdade.

2. É possível fazer uma orquestra a partir de casa? A Orquestra de Jazz de Matosinhos (OJM) diz que sim e, por isso, lançou a iniciativa online Orquestra de Todas as Famílias, que decorre no dia 20 de dezembro, domingo, às 15h. A partir do canal de YouTube da OJM, as famílias serão desafiadas a criar música a partir de tudo o que as rodeia em casa, sejam copos, talheres, um secador de cabelo e tudo mais que a criatividade ditar. À medida que aprendem a tocar os ritmos propostos pelas diretoras artísticas Inês Lapa, Inês Luzio e Beatriz Rola, as famílias podem escolher o que querem acrescentar para passarem ao nível seguinte. O objetivo é, de forma interativa, chegar a resultados musicais diferentes e originais.



3. Até dia 21 de dezembro, segunda-feira, é possível conhecer a exposição

Divine Féminine

, no Hotel Martinhal Cascais Family Hotel. Comissariada pela agência Krystel Ann Art, a mostra reúne trabalhos de nomes internacionais como Rubem Robierb, o artistas conhecido pela escultura "Dandara", instalada em Tribeca Park, em Nova Iorque, Marcos Marin, autor do retrato de personalidades como Teddy Riner ou o Príncipe Alberto II do Mónaco, ou Philipe Pasqua, considerado um dos maiores artistas plásticos da atualidade. Nas participações nacionais, destaque para Luis Levy Lima, o mais recente retratista de Madonna, e CLo Bourgard. A exposição tem entrada gratuita, mediante pré-marcação (contact@krystelannart.com).

4. A propósito do encerramento da exposição

Orient Express - Viagem de Retorno

, Serralves apresenta no domingo, às 11h, uma conversa entre Álvaro Siza Vieira e Carlos Castanheira. Este encontro abordará os trabalhos que os dois arquitetos têm vindo a desenvolver na Ásia, partindo do acervo depositado em Serralves e que inclui desenhos, maquetas, esquissos, esculturas, fotos e vídeos. A entrada é gratuita (inscrições para d.cruz@serralves.pt)

5. Inaugura este fim-de-semana no espaço Rampa, no Porto, o segundo momento da exposição

What do U Want for Xmas?

, uma exposição que agrega obras em vídeo. Nesta fase da exposição o público será confrontado com obras de António Olaio, Hernâni Reis Baptista e Fernando José Pereira que

criticam a lógica de acumulação e consumo que subjaz ao sistema capitalista Haverá também instalações e experiências seminais, como a obra

"Sim-Não" de Cristina Mateus, que é emprestada pelo colecionador Ivo Martins e que estava em depósito no Museu de Serralves. Este segundo momento de

What do U Want for Xmas?

estará patente até dia

13 de janeiro.