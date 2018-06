Novidades para o Verão: Almeja

A antiga mercearia Japoneza da década de 80 – e já fechada há uns anos – ganhou nova vida assim que o chef João Cura e Sofia Amaral Gomes (esposa e sócia gerente) adquiriram o espaço para montar um restaurante de fine dining. Na entrada ainda se vê o mosaico antigo do chão, as portas e os azulejos com flores pintadas toscamente no rodapé e numa das paredes está uma tábua de madeira com alguns carimbos e placas encontrados durante as obras. Neste ambiente em que o passado e o presente se misturam com delicadeza e bom gosto, pontuado por "kokedamas" à mesa, é servida uma carta que se vai adaptando aos ciclos da natureza e que se foca essencialmente no produto, "tento fazer o mínimo de alterações no produto. Ao invés, gosto de jogar com ele e aplicá-lo de diferentes formas" conta João que, antes de se fixar no Porto, passou por algumas das mais conceituadas cozinhas de Barcelona. Para esta estação uma das novidades é o lagostim acompanhado com cerejas do Fundão, apresentadas no prato ao natural mas também num gel avinagrado de cereja.



Almeja

R. de Fernandes Tomás, 819, Porto • 222 038 120

3.ª a sáb., 12h30-23h (fecha 2.ª e dom.)

€25 (Preço médio)