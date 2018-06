Nick Cave e as novidades do Primavera Sound

Pelo meio houve Girl in Amber - com a silhueta escura de Susie, a mulher de Cave, mãe de Arthur, recortada sobre a praia de Brighton (onde o casal ainda vive com Earl, gémeo de Arthur) - e a dinamarquesa Else Torp (nos ecrãs laterais) a entoar Distant Sky, com Nick ao piano. Passou ainda por Deanna, referindo que o título remete para "uma pessoa que eu conhecia há uns anos", por Stagger Lee, The Ship Song, The Mercy Seat ou Red Right Hand gritado de punho no ar - ao todo, foi um desfile de 14 canções, no Porto não se sabe, mas adivinha-se catarse idêntica, provavelmente a mais emocionante entre as 67 actuações, distribuídas não pelos habituais quatro palcos montados no Parque da Cidade, mas por cinco: o novo SEAT, logo à entrada do recinto, irá receber nomes grandes, como Father John Misty, Fever Ray, The War on Drugs e Tyler, The Creator, e há uma tenda dedicada ao indie-rock - a partir das 2h e a provar que a madrugada já não é só feita com electrónica, que este ano mora no Palco Bits.



Lorde, a neozelandesa mais badalada do momento, o rapper A$ap Rocky, The Breeders a tocar o novo Nerve e a lembrar os tempos de Last Splash, Grizzly Bear com Painted Ruins, Unknown Mortal Orchestra com Sex and Food, Jamie XX, Rhye e Joe Goddard (dos Hot Chip) são outros dos destaques do festival, que decorre no Porto de 7 a 9 de Junho, com mais de 40 opções na restauração, mantendo-se o núcleo das tradicionais casas portuenses - com caldo-verde, enchidos e francesinhas - ao qual se juntam os petiscos da histórica taberna da Praça dos Poveiros, O Buraquinho. As crianças terão novamente a sua "aldeia", equipada com fraldários, e a Uber associa-se à festa para dar boleia aos utilizadores e entregar refeições das 16h e à 1h. À porta, há ainda um Bike Park, para quem chegar a pedalar.





NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto

De 7 a 9/6 • 5.ª a sáb., 16h-4h

€60/dia; passes esgotados

Quando Nick Cave e os Bad Seeds tomarem o palco do NOS Primavera Sound, no sábado, estará metaforicamente com eles o filho de Cave, Arthur, que em Julho de 2015, aos 15 anos, morreu ao cair de uma ravina, numa trip de LSD. Há um antes e um depois desse acontecimento traumático, que não cessa de reaparecer - e que marcou One More Time With Feeling, o documentário realizado por Andrew Dominik, sobre a gravação do recente Skeleton Tree. Repetidamente. Violentamente.É assim que Nick chega à digressão que passou pelo NOS Primavera Sound de Barcelona no último fim-de-semana e que chega neste ao Porto - enfiado num tempo sem fio ou capítulos por vir, com uma narrativa que larga o passado e o futuro para se assumir absoluta, no presente. Os êxitos antigos, como From Her to Eternity e até Do You Love Me?, estão lá, são a segunda e a terceira do alinhamento, e há duas surpresas, Loverman e Come Into My Sleep (que já não eram tocadas ao vivo desde 1999 e 2015, respectivamente), mas tudo surge impregnado pela urgência do momento, cada canção entoada com o peito carregado, expondo-se - quase sempre de pé, por vezes de joelhos - e vingando-se da vida enquanto continua a atravessá-la.Começou com a súplica de Jesus Alone, com a voz a uivar sobre a bela orquestração de Warren Ellis - que, nunca se sobrepondo, apoia e fortalece as palavras e os passos de Cave - e terminou em uníssono com o público - parte dele no palco, entre os Bad Seeds, em resposta ao convite de mão estendida do ex-Birthday Party e repetindo com ele, incansavelmente, o refrão de Push the Sky Away, até ao emotivo aplauso final.