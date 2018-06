Alvarinho Wine Fest traz os segredos minhotos a Lisboa

Ao todo, por €5 - que é quanto custa o copo de prova que pode adquirir-se à entrada do pavilhão - os visitantes podem provar centenas de vinhos da casta, comparando e apreciando o modo como se exprime, em cada lote e garrafa, mas não só: há experiências gastronómicas e venda de produtos regionais genuínos (das compotas ao pão, da doçaria tradicional aos queijos e produtos de fumeiro, espaços lounge com animação e standes com informação sobre o território e o turismo nas terras do Alvarinho.



Haverá ainda quatro masterclasses - logo na sexta, às 17h, sobre espumantes, sábado às 16h sobre a origem do Alvarinho e às 18h sobre o potencial de guarda dos vinhos, e domingo às 16h30 sobre a importância desta casta no contexto agrícola da sub-região - e três provas comentadas, de cada produtor dos 31 presentes.





Alvarinho Wine Fest

Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa

De 8 a 10/6 • 6.ª, 16h-23h • Sáb., 14h-23h • Dom., 13h-18h

Entrada grátis; copo de provas: €5

Não é tanto para comer. Sendo uma feira de vinho, a sua vocação essencial é dar a conhecer grandes e distintivos néctares - neste caso os produzidos com a casta de uvas brancas mais nobre do Norte de Portugal, que alcança o seu esplendor máximo na sub-região de Monção e Melgaço - inserida na grande região dos Vinhos Verdes. No entanto, o acrescento de bancas dedicados aos famosos enchidos minhotos (com o bucho à cabeça) e a presença da Confraria da Foda à Moda de Monção - pela primeira vez em Lisboa, embora este Alvarinho Wine Fest já vá na quarta edição - são um atractivo não descurável. Sobretudo esta última, por ter implicado logística de monta: em pleno Pavilhão Carlos Lopes, estará uma autêntica cozinha de Monção, com forno a lenha trazido de lá e onde se podem assar oito cordeiros (que em Monção se chamam fodas) de cada vez.Voltado para um Parque Eduardo VII inflacionado de transeuntes por causa da Feira do Livro (localização que valeu ao evento um aumento de visitantes expressivo - de 7.700 em 2016, em que se realizou no Pátio da Galé, para mais de 10.000, em 2017), o Alvarinho Wine Fest reúne este ano 31 produtores da sub-região onde, graças ao microclima e à combinação de montanha e à influência atlântica, a casta (hoje explorada noutros lugares, do Tejo à costa alentejana, com resultados desiguais) alcança o seu melhor.Lua Cheia em Vinhas Velhas e João Portugal Ramos - referências de relevo, mas associadas ao Douro - é um deles, marcando presença ao lado de marcas como Poema, Quinta da Pedra, Alvaianas, Castaboa, Solar de Serrade e outras bem mais famosas (e premiadas), como Soalheiro (actualmente com versão biológica e outras experiências dignas de nota), Dona Paterna (com espumantes de Alvarinho incríveis), Adega do Sossego (que é também restaurante), Reguengo de Melgaço, Quinta do Regueiro ou Quintas de Melgaço (ao estilo de cooperativa).