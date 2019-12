Não saia do seu lugar: há isto tudo para ver na televisão este Natal

O natal é a festa da família - perdão, da televisão. Em Portugal, dois terços da população acima dos 30 anos passou a infância a ter uma coisa como certa: Natal não era Natal sem o Natal dos Hospitais. Na memória, essa massa de gente também terá outras instituições da programação televisiva de Natal, a saber: Sozinho em Casa, Música no Coração e Top Gun, a santíssima trindade dos nossos quatros canais. Hoje? Tudo mudou - e ao mesmo tempo continua tudo na mesma.Nos dias antes e depois do Natal e nos dias antes e depois do Ano Novo, os sofás da sala das casas portuguesas (convenhamos: do mundo) ganham protagonismo, só dividido com a lareira, nas casas em que exista. Ignorar a conversa/discussão da família disfuncional é mais fácil quando nos concentramos nas legendas de um filme (quem nunca?) e chamar toda a gente para a frente da televisão é a melhor forma de impedir essas conversas que escalam rapidamente para discussões antes de sequer começarem.Para este Natal os principais canais e serviços de streaming de séries e filmes prepararam uma programação de luxo. No canal Hollywood, por exemplo, haverá clássicos como Lassie (9h10 de 24), e 101 Dálmatas (12h35) e 102 Dálmatas (14h15). Para os mais pequenos haverá O Filme Lego (15h55 de 24). Gru - O Maldiposto e Astérix & Obélix: Ao Serviço de Sua Majestade animarão a programação do Hollywood de 25 de dezembro (às 17h55 e às 19h35).Entre a oferta dos canais FOX estão algumas pérolas. "Para a época natalícia, a FOX preparou o especial Maratonus Harrius Potterus", anuncia o canal. Neste especial serão emitidos os oitos filmes Harry Potter de manhã e à tarde a 24 e 25. Os primeiros quatro filmes são emitidos a 24 a partir das 11h15 e a 25 a partir das 9h45. Já a saga The Hunger Games - outra estrela deste Natal - será exibida a 27, 28 e 29 a partir das 21h20.No canal Fox Movies, os mais pequenos terão a 25 A Idade do Gelo 2, 3 e 4 (a partir das 9h10) e os mais velhos poderão ver a estreia de Três Cartazes à Beira da Estrada, às 22h30 de 25.Nas plataformas de streaming, a conversa é outra: se a Netflix carregou o serviço de séries e filmes natalícios (alguns até de qualidade duvidosa), a HBO está a fazer de conta que não se passa nada - e no entanto, o seu vídeo de promoção do Natal, entra com tudo: nele, um jovem diz que o melhor do Natal é podermos passá-lo com as nossas séries preferidas. Olhando uma criança, ele diz "não estas, essas", as dos filmes e séries que a seguir surgem no ecrã.Na Netflix há pelo menos uma estreia de monta: a segunda temporada de Tu, a história do stalker mais charmoso da televisão, estreia a 26. E claro que há tudo o resto: enquanto brinca ao Natal pode recuperar todos os episódios que tem atrasados da sua série preferida. Já na HBO, acontece também a 25 uma grande estreia, a de Foodie Love, a primeira série da premiada realizadora Isabel Coixet, sobre uma aplicação para encontrar pares entre amantes da gastronomia. Estando no Natal, não se pode dizer que não faça sentido pensar em comida.