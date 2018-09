Na quinta do Pisão, arte e natureza misturam-se

Na superfície da árvore com 15 metros de altura, o artista inglês cravou gotas de água no tronco e nos ramos, em alusão à seca. Ao mesmo tempo, "a árvore deita lágrimas de tristeza sobre o que está a acontecer no planeta". Foram três semanas de trabalho intenso em que a árvore foi despida da sua casca e a superfície tornada uniforme com uma lixadeira. "A seguir, a equipa que trabalhou no projecto assinalou as gotas com marcações e só então, e à mão, é que as centenas de buracos foram esculpidos". Pequenos animais como o pica-pau já integraram a obra no seu habitat - afinal a conservação da fauna e flora locais é uma das missões da Quinta do Pisão.



O caminho até à árvore obriga a um pequeno passeio que é uma grande oportunidade para se descobrir um parque natural com paisagens incríveis, ateliês e actividades didácticas para as crianças, como passeios de burro ou de cavalo, observação de pássaros, passeios interpretativos e ainda uma horta biológica de dois hectares onde pode arrancar os próprios vegetais da terra. Não dá desconto, mas sabe bem.

"Se nos pusermos ao lado do tronco e olharmos para cima, parece haver lágrimas a cair", começa por observar Sofia Barros, a propósito da escultura Rise and Fall, que está na Quinta do Pisão, Parque Natural de Sintra-Cascais, desde o início deste Verão.Desafiada pela Câmara Municipal de Cascais a criar uma intervenção no parque, Sofia, com um percurso ligado à direcção de projectos artísticos, convidou o artista ambiental Stuart Ian Frost a conceber e implementar Rise and Fall."Porque o escolhi? O Stuart viaja pelo mundo inteiro, é um artista estabelecido e o conceito dele é trabalhar em zonas onde o impacto do Homem se faz sentir na natureza e isto é um exemplo perfeito para ele", explica a directora artística.Um eucalipto que secou e morreu em 2017 devido à falta de água foi o ponto de partida da escultura. "Recorde-se", continua Sofia, "que nesse ano Portugal sofreu uma seca extrema que tornou a paisagem rural mais vulnerável a fogos florestais".