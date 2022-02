Morte no Nilo: bem-vindos ao universo cinematográfico de Agatha Christie

O Poirot de Kenneth Branagh regressa com Morte no Nilo, um cauteloso – e certeiro – segundo passo na abordagem ao legado de Christie. Estreia esta quinta-feira, 10, com um elenco de luxo encabeçado por Gal Gadot.

Em 2017, o irlandês Kenneth Branagh trouxe Agatha Christie de volta ao cinema, com uma adaptação de Um Crime no Expresso do Oriente. Num universo de mais de seis dezenas de livros e contos, ficou a dúvida sobre se poderia começar aqui um universo cinematográfico de Agatha Christie, à semelhança do que acontece com a Marvel. A resposta surge neste Morte no Nilo: sim.