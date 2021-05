Morreu o ator Cândido Ferreira, fundador de 'O Bando'

Morreu o ator Cândido Ferreira, um dos fundadores do grupo de Teatro "O Bando". A notícia foi confirmada à TSF pelo próprio filho, o realizador Ivo Ferreira. O ator não resistiu a um cancro.



Durante a sua carreira colobarou com as companhias do Teatro Experimental do Porto, da Cornucópia e dos Artistas Unidos.



Na televisão participou em novelas e séries como Conta-me Como Foi da RTP ou Laços de Sangue da SIC. No cinema contam-se filmes como os Canibais, de Manoel de Oliveira, a Herdade, de Tiago Guedes, ou Cartas de Guerra, realizado pelo filho, Ivo Ferreira.