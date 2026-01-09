Morreu a atriz Elisa Lisboa

Tinha 81 anos. Residia na Casa do Artista desde 2018.

A atriz Elisa Lisboa morreu aos 81 anos, esta quinta-feira, avançou a Casa do Artista. Elisa residia na Casa do Artista desde 2018.

"Adorava ser fotografada. Estava feliz", escreveu a Casa do Artista no Facebook.

A carreira da atriz está recheada de êxitos no teatro, cinema e televisão. Nos primeiros anos profissionais, trabalhou no Teatro Experimental de Cascais em espetáculos como "Bodas de Sangue", em 1968, e "Maria Stuart", em 1969.

Em cima dos palcos nas salas de teatro, foram inúmeras as personagens que Eliza interpretou nas peças. "O País do Dragão", "O Equívoco", "Os Sequestros de Altona", "Paixão" e "Haja Harmonia" são alguns dos espetáculos que merecem destaque.

Na televisão, o trabalho de Eliza Lisboa foi visto em várias séries e novelas que marcaram muitas gerações. A atriz fez parte dos elencos de "Mistério Misterioso", "Sozinhos em casa", "Ilha dos Amores", "Feitiço de Amor", "Bem-Vindos a Beirais", "Mulheres" entre outros.

"Coisa Ruim", "Fábrica dos Sonhos", "A Teia de Gelo" e "Axilas" foram alguns dos filmes que contaram com a participação de Eliza Lisboa.