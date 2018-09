Milhões de Festa, perdoem o incómodo

A reconhecida Meca da música experimental em Portugal começou em estrondo e sem pedir licença.



A poucas horas do início oficial do festival, já se veem espalhados os sinais informativos: aos cidadãos de Barcelos, pede-se que perdoem o incómodo de receber, por mais um ano, milhares de pessoas de todo o país para mais uma edição de Milhões de Festa.



O inconveniente, directamente proporcional à hospitalidade com que somos recebidos, reflecte-se um pouco por toda a parte: dos parques e piscinas municipais, cujo normal funcionamento é interrompido para uso dos campistas, às feiras, restaurantes e monumentos locais, de um dia para o outro repletas de barrigas por encher e curiosidades a satisfazer. Mas se a logística é aparatosa, tanto maior tem sido a recompensa para locais e visitantes nos primeiros dias deste festival de qualidades ímpares.





De facto, e apesar de nem público nem artistas serem fundamentalmente diferentes de outros festivais de música alternativa, a sua distinção não tarda em fazer-se notar. A integração do povo barcelense no plano de festas (fazendo lembrar o sentido de comunidade de um festival como o Bons Sons) espelha-se em Ensemble Insano, o projecto de dezenas de músicos da cidade que anualmente dá o pontapé de saída do Milhões. E a crescente diversidade do cartaz, que este ano conta com várias paletes de rock, hip-hop, electrónica e jazz, exibe-se com pompa e circunstância pela mão de actos como Peter Gabriel Duo, o free jazz do saxofone de Pedro Sousa e bateria de Gabriel Ferrandini.



Isto apenas no início da tarde destes dois primeiros dias de Milhões de Festa, que com o passar de cada hora não resistiram em mostrar a abrangência do seu espectro musical. Fizeram-no desde o cinemático pós-rock de Indignu e Krake Ensemble, encarregados, nas respectivas datas, de inaugurar o principal palco de Barcelos ao abrir da noite, até aos DJ sets da madrugada, protagonizados pelos colectivos 700 Bliss e Aerobica.



O sumo estaria, entretanto, entre uns e outros, como com a surpreendente mescla de música de dança, ritmos latinos e do médio oriente dos holandeses The Mauskovic Dance Band, no dia de abertura, que só encontraria equivalente enérgico na odisseia pela história do rock e do metal (entre glam, thrash, prog e krautrock, houve de tudo um pouco) dos veteranos finlandeses Circle.



Mais amor só houve para o grande cabeça de cartaz desse dia, o britânico Squarepusher, dono de uma electrónica tão pesada quanto cerebral e sem grandes paralelos no seu estilo de IDM: de brilho e imponência adequados ao fecho de um palco principal, mas com a relativa estranheza que se espera do mundo experimental, deixou pouco a desejar para um público que se antecipa, à partida, como exigente. A uma after-party apropriadamente abrasiva, cortesia do punk-funaná de Scúru Fitchádu, seguir-se-ia apenas a antecipação de mais dois dias de tanto por descobrir.