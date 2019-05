O encenador aposta, portanto, na exploração "de uma enorme paleta de cinzentos, de maneira a contrariar julgamentos e lições morais". O que importa, afinal, é "notar que a história de Gorge prova que, muitas vezes, agir de forma correta não compensa". É verdade que a sua vida piora quando, no desfecho, as suas aldrabices vêm à tona.



Porém, isso não invalida que, pelo meio, os comportamentos errados dêem bons frutos: "Esta é a história de um homem de inteligência um pouco acima da média, mas não brilhante, que a dada altura se torna todo-poderoso graças a mentiras." A narrativa é contada por um coro, que integra todo o elenco - não só o próprio protagonista, na pele de Bruno Nogueira, mas também António Fonseca, Beatriz Maia, Inês Rosado, José Neves, Luís Araújo e Rita Cabaço -, desde a conceção ao vislumbre de um futuro, que fica em suspenso.



Conta-se a infância dele, a verdadeira, com os seus comportamentos todos certos, até alguém, num escritório, lhe indicar a possibilidade de outro caminho, pelo qual ele experimenta enveredar. Reinventa então o próprio passado à medida dos seus desejos, imaginando até um abuso sexual que o fará aproximar-se da mulher da sua vida; e assim, mentindo, toma as rédeas do seu destino e consegue tudo o que quer.



No fundo, como diz Tiago Guedes, A Matança Ritual de Gorge Mastromas "é um espelho do que tantas vezes acontece no panorama nacional, com gente, de políticos a empresários e banqueiros, a mentir descaradamente e a safar-se". Está na hora de pensar sobre isso, não?

O que Tiago Guedes quer com esta segunda incursão na obra do dramaturgo inglês Dennis Kelly, de quem encenou Órfãos em 2017, é "suscitar a reflexão sobre o mundo atual, obrigar-nos a pensar sobre o modo como a nossa sociedade se organiza, não só permitindo, mas até potenciando, comportamentos reprováveis".De facto, Gorge Mastromas, o protagonista da peça em estreia no Teatro D. Maria II a 25 de maio (com sessão solidária na véspera, 24, a favor da própria companhia que a produz, a Mansarda), sobe na vida à custa de aldrabices, mas - e essa é a maior virtude do texto - "todos nos podemos identificar com ele, compreender a forma como vai agindo", ao contrário do que costuma acontecer: é tradição teatral resumir personagens destas à sua perfídia, sendo apresentadas como maléficas, incapazes de sentir empatia ou remorso, o que as afasta da verdade humana, "em que nada é assim tão branco e preto".