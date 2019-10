Anne Carson, Maryse Condé, Margaret Atwood Haruki Murakami são alguns dos escritores apontados pelas casas de apostas como principais candidatos ao Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019, a atribuir na próxima quinta-feira, em Estocolmo.A Academia Sueca atribui este ano dois Prémios Nobel da Literatura (relativos a 2018 e 2019), depois de, no ano passado, este galardão ter sido suspenso devido a um escândalo de abusos sexuais e crimes financeiros, que afetou a instituição responsável pela atribuição do prémio.Embora o Prémio Nobel da Literatura sempre tenha sido difícil de antecipar, as casas de apostas internacionais todos os anos apresentam uma lista com os favoritos, como é o caso do conceituado site britânico Nicer Odds, que tem à cabeça a poeta e ensaísta canadiana Anne Carson, enquanto a última posição é ocupada por George R. R. Martin.São várias as mulheres apontadas como possíveis candidatas pela disputa do prémio, como a francesa Maryse Condé ou a polaca Olga Tokarczuk, que aparecem em segundo e terceiro lugar no 'ranking' da casa de apostas, mas também a romancista russa Lyudmila Ulitskaya e a autora de "A história de uma serva", Margaret Atwood.Estas possibilidades ganharam mais força, depois de o secretário da Academia Sueca, Anders Olsson, ter afirmado, na semana passada, que os critérios deste ano mudaram, noticiou o jornal The Guardian.Dado que os dois últimos vencedores - Kazuo Ishiguro e Bob Dylan - escrevem em inglês e apenas 14 dos 114 premiados são mulheres, Anders Olsson reconheceu a necessidade do júri de "ampliar perspetivas"."Tínhamos uma perspetiva mais eurocêntrica da literatura e agora estamos a olhar para todo o mundo. Anteriormente, era muito mais voltado para homens. Agora, temos tantas escritoras que são realmente fantásticas, pelo que esperamos que o prémio e todo o processo do prémio tenham sido intensificados e tenham um âmbito muito mais alargado", disse.Outros nomes femininos vistos como possíveis candidatos ao Nobel da Literatura são a chinesa Can Xue, que surge em quarto lugar na casa de apostas, e a norte-americana Marilynne Robinson.Entre os favoritos surgem nomes repetentes de autores que ano após ano são considerados possíveis vencedores, como o japonês Haruki Murakami, o checo Milan Kundera e o queniano Ngugi wa Thiong'o.O romancista húngaro László Krasznahorkai, o albanês Ismail Kadaré e o espanhol Javier Marias são outros nomes fortes na lista da casa de apostas.Este ano, as probabilidades de vencer abrem-se para todos os autores, já que serão atribuídos de uma só vez dois prémios.O Nobel de Literatura foi adiado no ano passado, após um escândalo de abuso sexual e má conduta financeira, que levou a uma série de demissões na Academia Sueca, que atribui anualmente o prémio.Jean-Claude Arnault, cuja esposa Katarina Frostenson era membro da Academia até desistir em janeiro por quebra de sigilo, foi condenado por violação em outubro de 2018 e preso por dois anos.Com os prémios referentes a 2018 e 2019 marcados para serem divulgados na quinta-feira, a Academia espera que o regresso do Nobel seja bem recebido pela comunidade literária global.O Nobel da Literatura, atualmente no valor de nove milhões de coroas suecas (863.000 euros), é atribuído ao escritor que, nas palavras do testamento de Alfred Nobel, produza "no campo da literatura o trabalho mais notável numa direção ideal".