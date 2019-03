Manuel Vilas: do alcoolismo ao fenómeno literário

Em Tudo Havia Beleza, o primeiro romance de Manuel Vilas a ser traduzido e publicado em Portugal, é uma autobiografia admirável, que simplifica esta coisa de ser humano, viver em sociedade, ter uma vida e memórias. Pretexto de conversa à volta de um livro que se tornou um fenómeno

Ordesa é o nome de um parque natural de Aragão, onde Manuel Vilas nasceu, concretamente em Barbastro, em 1962. É também o título do seu último romance, escolhido pela relação com as suas origens e por ser um local que, em Espanha, todos conhecem. Lá, ele é um autor conhecido, principalmente como poeta: muitos dos seus livros de versos receberam prémios locais, como o Jaime Gil de Biedma, para Resurrección (2005), ou o Fray Luis de Léon, para Calor (2008).



Editado em Espanha no início de 2018, Ordesa acabou o ano com o reconhecimento da crítica e no topo das listas dos melhores em publicações como El País, La Vanguardia e El Cultural.



Portanto, Ordesa - que é o primeiro livro do escritor a ser traduzido e publicado em Portugal, recebendo o título Em Tudo Havia Beleza, frase que existe no livro e evidencia que Manuel Vilas ali descreve a vida - tornou-se um fenómeno.



Em entrevista à SÁBADO, no Instituto Cervantes, em Lisboa, dias antes de viajar para a Póvoa de Varzim e o Correntes da Escrita, que o trouxe a Portugal, confessou que a matéria-prima foi a própria vida: "É autobiográfico, tudo o que ali conto é verdade. É uma novela sobre o meu pai e a minha mãe, uma homenagem, um agradecimento por me terem trazido ao mundo. O romance é um ato de amor."



Vamos ao contexto. Em Tudo Havia Beleza é um livro autobiográfico, sim, mas é mais que isso: conta também o momento presente de um escritor, com pouco mais de 50 anos, que perdeu o pai e a mãe, se divorciou da mulher de quem tem dois filhos, que procura resolver os seus problemas de alcoolismo e uma forma de se reencontrar a si mesmo.



O passado é um encontro com o presente? "Este livro é a minha verdade. Todo o ser humano tem uma e este livro é a minha. Para mim, foi importante contar a minha verdade, como filho, mas também como pai. Senti a necessidade de contar como se cumpre a vida."

Em toda a conversa Manuel Vilas está constantemente a falar da relação entre pais e filhos, de como um ser humano, a seu ver, só se cumpre depois de ter um filho: "Quando te tornas pai, deixas de ser só um filho." É um modo direto, simples e bonito de explicar o sentido da vida e esta prontidão, clarividência e ingenuidade estão presentes em quase todas as ideias de Em Tudo Havia Beleza.



Em vários momentos na conversa, Vilas refere também Fernando Pessoa e, em concreto, fala da importância que O Livro do Desassossego teve na sua escrita: "Quando o li, com 24, 25 anos, percebi que queria escrever como o Pessoa. Ter aquela melancolia, falar da memória como ele fala... Neste livro existe essa influência."



Não é óbvio, mas também não é descabido comparar Em Tudo Havia Beleza com O Livro do Desassossego não é descabido, seja pelas máximas de vida que Vilas recolhe da própria ou pela sua organização algo desarrumada: apesar de haver uma ordem, pode-se pegar numa passagem qualquer do livro e sentir-se uma sensação de plenitude.



Não terá sido fácil consegui-lo e o próprio admite que um dos desafios foi lidar com a memória: "A memória é caprichosa. Hoje recordo algo que aconteceu há três anos e amanhã algo que aconteceu há 30. Não consigo dizer à minha memória o que vou recordar e como. Neste livro escrevo sobre algo que se pode ter passado há cinco, 20 ou 30 anos, mas sem uma ordem, porque me recordo de tudo de maneira aleatória. Além disso, o narrador está a explorar a ideia de morte, de amor e tempo. Por isso há constantemente uma sensação de circularidade."



Essa circularidade é uma das virtudes do romance. Faz o leitor avançar para lugares que não imaginava e trá-lo constantemente de volta a locais que já visitou no livro - e, sempre que isso acontece, há uma sensação de novidade.



Nada parece a mais em Em Tudo Havia Beleza, fruto de um trabalho longo e obsessivo, durante dois anos, que levou a sua editora espanhola ao desespero. Enquanto isso, Vilas descobria-se a si próprio e à sua história, que, afinal, é a de todos nós: este é um romance - no mais genuíno sentido da palavra - universal.



Em Tudo Havia Beleza

Manuel Vilas

Ed. Alfaguara

€21,90