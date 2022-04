Lembra-se de “Pantanal”?

A telenovela que quebrou barreiras no início dos anos 1990 tem nova versão e está a ganhar a guerra das audiências no Brasil. Descobrir o que mudou (mais de 30 anos depois) é boa desculpa para regressar a uma das maravilhas do planeta, à boleia do enredo que contribuiu de forma decisiva para a causa ecológica no Brasil.

As noites de fim de semana em Portugal passaram a ter outro significado em 1991, quando a RTP2, bem ao fim da noite (à custa das cenas de nudez), começava a dar o misterioso e sexual genérico de "Pantanal", repetido no início e no fim de cada um dos 216 episódios. A telenovela juntava erotismo, ecologia e misticismo em partes muito semelhantes, com Joventino, Juma, Velho do Rio ou Zé Leôncio a serem algumas das personagens que ficaram na memória coletiva, graças à arte dos atores e atrizes que as representaram e ao talento de escrita do autor de "Pantanal", Benedito Ruy Barbosa, um dos nomes maiores deste género televisivo. Autor de campeões de audiências como "Terra Nostra", "Esperança", "Renascer" ou "O Rei do Gado", teve aqui um grande desafio. É que não foi fácil o primeiro episódio ir para o ar no Brasil, em março de 1990 (ficou em antena até dezembro desse ano).