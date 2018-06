Julie Byrne com três concertos em Portugal

Revelação em 2017, a norte-americana Julie Byrne estreia-se em Portugal com três concertos: no Teatro das Figuras, em Faro, a 13 de Junho, com bilhetes a €10, em Lisboa, no Teatro da Trindade, a 15, por €15, e no espaço GNRation, em Braga, a 16, com entradas a €9. Nesta minidigressão, dominada pelo aclamado (e calmante) álbum do ano passado, Not Even Happiness, a cantora e guitarrista será acompanhada por Dan Bridgwood-Hill no violino e Taryn Blake Miller nas teclas.