John Cleese esgota três Coliseus e anuncia quarta data

John Cleese, o ex-Monty Python, vai dar um quarto espetáculo em Portugal a 4 de maio de 2020. O comediante britânico esgotou o Coliseu de Lisboa a 7, 6, e 5 de maio. Os bilhetes para dia 7 começaram a ser vendidos no passado sábado, dia 9 de novembro: em dois dias e meio, Cleese esgotou três vezes a sala de Lisboa.





Num dia (sábado), voaram os bilhetes para os dias 5 e 6 de maio.

O espetáculo Last Time to See Me Before I Die será em format stand-up. Para assistir, os ingressos custam entre 20 e 90 euros.