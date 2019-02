Joana Vasconcelos fala da sua mais polémica exposição (com vídeo)

A carregar o vídeo ...

A saída de João Ribas da direção de Serralves, em setembro, levantou polémicas sobre a programação do museu, às quais Joana Vasconcelos não passou ao lado. Tanto o ex-diretor como a sua antecessora, Suzanne Cotter, negaram ter programado a exposição I'm Your Mirror, que agora inaugura, instalando a dúvida ao redor do processo.Entretanto a presidente do Conselho de Administração de Serralves, Ana Pinho, abordou o assunto em conferência de imprensa, garantindo que esta antologia estava planeada há muito. "Foi proposta pelo Guggenheim de Bilbau e apresentada à Administração pela anterior diretora [Cotter], depois foi assumida pelo diretor que entretanto saiu [Ribas] e concluída agora, pela equipa liderada pela diretora interina, Marta Almeida."Também Enrique Juncosa, comissário da exposição que, depois de Bilbau e do Porto rumará ao Museu Kunsthal, em Roterdão, afirmou que propôs o projeto a Serralves "logo depois de o propor ao Guggenheim, há cerca de dois anos e meio". Já Joana Vasconcelos garante que tanto Ribas como Cotter acompanharam tudo: "Tivemos todos reuniões aqui. O Ribas foi ao meu ateliê, era uma coisa que se estava a passar dentro da normalidade. O importante é que, independentemente de diretores e artistas, instituições como Serralves se mantenham profissionais, contemporâneas e posicionadas de uma forma internacional. Esses três fatores, independentemente de quem esteja à frente da Instituição, têm de ser preservados. Nós, os artistas, comissários e diretores, somos só o momento, mas estes edifícios perduram no tempo, nas culturas. Têm um papel na sociedade e isso é que tem de ser cuidado e tido em conta. Ninguém pode pensar que é maior, ou mais importante, que o próprio museu."Veja aqui o vídeo em que Joana Vasconcelos apresenta a exposição I'm Your Mirror: