Elisa Rodrigues apresenta As Blue as Red no Capitólio

Aqui, toca num ponto essencial: a sua própria sensibilidade. "Sou muito transparente, demasiado vulnerável", confessa, lembrando que chorou no estúdio, a gravar esse tema de Cash: "Já senti aquela letra na pele."



À emotividade junta um percurso singular, que talvez seja o segredo da sua identidade forte: "Sempre pensei de forma criativa. Enquanto as minhas amigas viam televisão, eu fazia músicas de três acordes e pinturas que ninguém entendia." Por isso, estudou design de moda: "A música entretanto engoliu-me, mas essa formação dá jeito. Aplico-a no meu visual e quem sabe se um dia não farei uma linha de vestidos..." Por agora não, é tempo de mais jazz.











É um novo começo. Quem o diz é a própria Elisa, que muito tem trabalhado em projectos de outros: emprestou a voz à música de Rodrigo Leão e aos These New Puritans, por exemplo. O seu nome acabou por não ganhar a projecção que prometia o aclamado Heart Mouth Dialogues, com que se lançou em 2011. Portanto, As Blue As Red, que editou no dia 4 e cantou ao vivo a 24, no Capitólio, em Lisboa, não é uma estreia, mas sabe a novidade - como se ouvíssemos a verdadeira Elisa Rodrigues pela primeira vez.Não é bem assim: "Há uma continuidade, o jazz, por isso faz sentido ser a Luísa Sobral a produzir o álbum. Temos as mesmas raízes e gostos parecidos. Eu queria timbres graves, um som gordo, na linha do produtor T-Bone Burnett, e ela tem uma linguagem semelhante. Conseguiu fundir os nossos mundos estéticos de modo coerente."Não espanta, pois, como defende, que o disco inclua If You Could Read My Mind, um clássico de Johny Cash, entre os originais (dois em português), escritos por ela (a sós ou em parceria), ou por Luísa, Pedro da Silva Martins e Joana Espadinha. "Quis ter uma versão, porque reinventar standards sempre foi o grande desafio das cantoras de jazz tradicionais e eu aprendi a cantar com elas - por cima da Billie Holiday, da Sarah Vaughan... A minha grande professora foi a Ella Fitzgerald, identifico-me com as escolhas melódicas dela, que são muito emocionais, embora ela não seja visceral como a Billie."