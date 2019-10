Ir ao Doclisboa – porquê?

A primeira e, até à data, única vez que chorei numa sala de cinema foi numa sessão do Doclisboa, há dois anos. O filme, Martírio, de Vincent Carelli, era um intrépido relato da perseguição aos índios do Sul brasileiro, que infelizmente não teve distribuição comercial em Portugal, mas que não hesito em recomendar a quem tenha forma de o ver.

Apesar de, em momentos, ser um filme apaixonado e emotivo, estou convencido de que o que me rendeu foi a implacável racionalidade com que, metodicamente, Carelli ia expondo, ao longo de quase três horas, os factos do confronto entre as comunidades indígenas e os interesses dos gigantes agrícolas na região – factos que estaria, com um pouco mais de ingenuidade, persuadido a chamar de quase tangíveis.

Aguentei os relatos de perseguição e morte, a denúncia das repugnantes estratégias do agronegócio e as duras imagens das campanhas de terror contra os povoamentos indígenas, mas não pude conter a emoção quando os caciques marcharam sobre a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e entraram em confrontos com a polícia em nome de reivindicações há tanto tempo sem a resposta devida.

A questão é que, neste caso, não é a lógica dos coitadinhos dos índios que merece a nossa comoção, nem o mero facto da sua evidente inferioridade neste desequilíbrio de poderes, mas sim o de que, contra quase tudo e todos, fizeram valer as suas vozes pela construção do mundo em que acreditam. E nisso, creio, está condensado o propósito e o chamamento de um festival de cinema como o Doc.

Pois é com base na crença do poder transformativo da experiência cinematográfica que a organização cura, todos os anos, uma seleção de filmes a que podemos assistir levianamente, é certo, mas que nos desafia a ir mais longe: a reestruturar a nossa conceção do outro (nas suas múltiplas dimensões, cada uma delas de infinita complexidade) e, na medida do possível, a agir sobre esse conhecimento e a responsabilidade que acarreta.

Foram muitos os "outros" sobre os quais tivemos oportunidade de aprender neste 17º Doclisboa: os mortos e torturados que ousaram resistir à ditadura militar brasileira nos anos 70 (Retratos de Identificação, Anita Leandro) e aqueles que ainda ousam desafiar os interesses comerciais por uma parcela de terra onde viver (Chão, Camila Freitas); o peso do legado colonial africano (A Story From Africa, Billy Woodberry) e o modo como os países europeus encaram hoje esse peso (Palimpsest of the Africa Museum, Matthias de Groof).

Através da música, aprendemos ainda sobre um povo entre o colapso do comunismo e os excessos da globalização na Alemanha de Leste (Whisper & Shout, Dieter Schumann); os pescadores e marinheiros do Recôncavo Baiano na voz de um dos seus maiores compositores (Dorival Caymmi – Um Homem de Afetos, Daniela Broitman – de onde saiu a foto que abre este texto); ou a repressão à livre expressão e pensamento na vida de Chico Buarque (Chico: Artista Brasileiro, Miguel Faria Jr).

E não deixam de faltar motivos para revisitar o Doc, até porque, naquela que é simultaneamente a sua maior bênção e incontornável maldição, há sempre muito mais por descobrir.

O Doclisboa continua até domingo, 27, com, entre outros, uma homenagem à realizadora libanesa Jocelyne Saab, uma retrospetiva sobre a queda do Muro de Berlim, e a secção Riscos, dedicada ao cinema experimental, além das Competições Nacional e Internacional.



Os bilhetes custam entre €3,20 e €4,50 por sessão e a programação completa pode ser consultada em doclisboa.org.