Há um novo brunch na Avenida da Liberdade

Cervejaria Liberdade

Av. da Liberdade, 185, Lisboa

12h30-23h30

€45

A liberdade não é isto, mas bem podia ser: deixe-se acordar num domingo e comer ostras ao pequeno-almoço, entremear a refeição com ovos Benedict e terminá-la com papos-de-anjo em calda de maracujá ou cremoso de ananás dos Açores e crumble de flor de sal ou bolo de banana e lima. A liberdade não é isto, claro, mas, podendo, celebre-a dizendo basta à ditadura do pequeno-almoço no novo brunch da Cervejaria Liberdade, no Tivoli Avenida da Liberdade. A mesa está posta todos os domingos entre as 12h e as 16h. Sinta-se livre para, por €45/pessoa, ficar encantando com este buffet.Admitindo a Cervejaria Liberdade que este não é um brunch qualquer (chamam-lhe o melhor de Lisboa - bom, se eles não gostarem dele, quem gostará?), por ser imenso (o balcão de sete metros onde habitualmente estão lugares para almoço é ocupado aos domingos por dezenas de bandejas cobertas de pratos frios, quentes e assim-assim) e imensamente variado (as quatro semanas do mês têm quatro cartas), foi na renovação da oferta que a gerência se concentrou. A atenção ao marisco é evidente (e em breve haverá novidades, como um carro de showcooking que atravessará o salão para servir lagosta, por exemplo), mas as tábuas de queijo (que vão da serra da Estrela aos Açores e Madeira) e a estação de ovos feitos ao momento merecem atenção.Além das novidades na carta, também as há na sala: o Kids Corner, com uma carta adequada a crianças, oferece jogos, pinturas e animadores mascarados (que podem assustar um adulto, claro - embora isso nunca tenha acontecido. Nunca.).