Galerias abertas de noite na 9.ª edição do Bairro das Artes

Na 9.ª edição do Bairro das Artes, as galerias lisboetas abrem as suas portas esta quinta-feira, 20, em horas extraordinárias

É já esta quinta, 20, entre as 18h e as 22h, que galerias de artes e outros espaços culturais de Lisboa vão fazer horas extraordinárias, com inaugurações, visitas acompanhadas, lançamentos de livros, conferências e manifestações artísticas de toda a espécie. É a 9.ª edição do Bairro das Artes a marcar a rentrée cultural na capital, com "a maior e mais ecléctica programação desde a sua primeira edição", segundo os organizadores Ana Matos e Cláudio Garrudo, da Associação Isto Não é um Cachimbo.



A programação engloba mostras de pintura, instalação, desenho, gravura, tapeçaria, joalharia, arquitectura e fotografia - como a exposição Garotos do Calhau, de Nini Andrade Silva, na representação lisboeta da Galeria Tapeçarias de Portalegre, ou a colectiva Prémio Estação Imagem 2018, na Casa da Imprensa.



As mais de 40 propostas para a noite do Bairro das Artes podem ser consultadas em https://bairrodasartes.pt.